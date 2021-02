Rigoberto Urán niet van start in UAE Tour

Nog voor de UAE Tour begint is de wedstrijd al een eerste grote naam kwijt. Rigoberto Urán is namelijk naar Amerika gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn.

Rigoberto Uran stond voor EF Education-Nippo op papier voor de rittenkoers in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn vrouw Michelle staat volgens de Colombiaan echter op het punt te bevallen van een dochtertje, dat de naam Carlota zal krijgen. De 34-jarige Colombiaan is daarom naar het Amerikaanse Miami gevlogen om bij de geboorte aanwezig te kunnen zijn.

Ook zonder Urán kan de UAE Tour nog rekenen op een prima deelnemersveld. Onder meer Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Adam Yates, Wout Poels, Caleb Ewan, Pascal Ackermann en Sam Bennett zullen de meerdaagse in het Midden-Oosten rijden.

