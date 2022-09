Riejanne Markus: “We keken enorm uit naar deze rit”

Riejanne Markus was na afloop van haar zege in de Simac Ladies Tour dolblij. Op de website van haar ploeg geeft de Nederlands kampioene dat de vierde rit naar Landgraaf een etappe was die ze met de ploeg hadden aangestipt: “We keken er heel erg naar uit.”

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Dat Markus en Jumbo-Visma zo naar deze rit uitkeken, had ook te maken met de dominantie van Lorena Wiebes in de afgelopen dagen. “Want de vorige etappes waren springritten en daar is het lastig om Lorena te verslaan. Dan moet je wat verzinnen en daarom ging Anna Henderson vandaag al vroeg in de aanval.”

“Toen ze werd teruggepakt, wist ik dat het moment voor mij was gekomen om te demarreren. Dat het dan ook lukt, is echt supergaaf. Mijn coach zei tegen me dat ik niet meer mocht omkijken en dat ik gas moest blijven geven richting de finish. Ik wist dat het close was, dus heb niet meer omgekeken en gehoopt dat ik het zou redden.”

De komende twee dagen liggen er nog meer kansen voor de vrouwen van Jumbo-Visma. Te beginnen met een tijdrit zaterdag: “Ik heb er veel zin in. Het parcours ligt mij perfect. Maar we hebben nog meerdere opties en Karlijn Swinkels en Anna Henderson staan nog heel hoog in het klassement.”