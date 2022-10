RIDE Proefabonnement: Koop nu alvast het ideale Sinterklaascadeau met 20% korting

Ride

Op de redactie zijn we momenteel druk bezig met het samenstellen van het eerste winternummer van RIDE. Een editie die in het teken staat van terugblikken en vooruitkijken. Over binnen fietsen op de beste smart trainers, buiten fietsen onder uitdagende omstandigheden, maar ook het opzoeken van adembenemende fietsgebieden waar de zon nog wel schijnt. Daarnaast laten we uiteraard de hoofdrolspelers uit het peloton weer uitgebreid aan het woord. Hoe kijken de profs terug op het afgelopen wielerjaar en hoe bereiden zij zich voor op het nieuwe seizoen?

Ons winternummer verschijnt de laatste week van november. Precies op tijd voor Sinterklaas. Ideaal dus om cadeau te geven tijdens de feestdagen. Want met de nieuwe RIDE doe je iedere wielerliefhebber een plezier.

Speciaal voor onze trouwe lezers hebben we tijdelijk een aantrekkelijke aanbieding. Want om ons heen mag alles misschien duurder worden, met RIDE blijven we vasthouden aan onze vaste prijs van € 9.95.

Sterker nog: snelle beslissers die ervoor kiezen om ook alvast onze seizoensgids te bestellen, krijgen maar liefst 20% korting. Zo betaal je 4 euro minder dan in de winkel. Laat deze kans niet schieten!