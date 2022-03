Richie Porte staakt de strijd in Catalonië

Richie Porte is er niet meer bij in de Volta a Catalunya. In de tweede etappe naar Perpignan raakte de Australiër van INEOS Grenadiers de aansluiting met het peloton kwijt op de laatste klim van de dag en niet veel later gaf hij op.

Voor Porte was de Volta a Catalunya zijn derde wedstrijd van het seizoen. Hij begon het nieuwe jaar met de Trofeo Laigueglia, waar hij twaalfde werd, en verscheen vervolgens aan de start van Tirreno-Adriatico. In de Koers van de twee Zeeën was hij onder meer vierde in de veelbesproken bergetappe waar Tadej Pogačar na een solo van zestien kilometer won en eindigde hij als vierde in het algemeen klassement.

De Australiër, die aan het eind van het seizoen een punt zet achter zijn carrière, eindigde in de openingsetappe van de Volta a Catalunya in het peloton. Een dag later raakte hij op ruim zestig kilometer te koersen achterop, waarna hij er de brui aan gaf. Hij is de vierde uitvaller van deze ronde. In de eerste rit haalde Alessandro De Marchi de finish niet en vandaag verschenen Sonny Colbrelli en Jack Haig niet meer aan de start.