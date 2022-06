Richard Plugge: “Het vrouwenpeloton gaat te hard”

Het dameswielrennen zit in de lift. De kijkcijfers groeien, steeds meer wedstrijden trekken het prijzengeld met de mannen gelijk en deze zomer keert zelfs de Tour de France voor vrouwen terug. Richard Plugge vraagt zich in zijn column in RIDE Magazine af of de ontwikkeling van het dameswielrennen niet te hard gaat.

“Er zijn onvoldoende rensters om een WorldTour-peloton te vullen”, stelt de teambaas van Team Jumbo-Visma. “De stap van junior naar het volwassen peloton is heel groot. Natuurlijk, de goeden haken aan. Maar net als bij de mannen hebben sommigen een aantal jaar nodig om te rijpen. Waar jongens van 19 in talloze development teams terecht kunnen en naar een hoger niveau kunnen groeien, springt een talentvol 19-jarig meisje direct het diepe in.”

Het gelijktrekken van prijzengel helpt volgens hem de sport niet verder. “De stappen in prijzengeld en salarissen zijn mooi voor de bühne, maar zou het niet beter zijn dat te steken in de organisatie van wedstrijden op een lager niveau? In de basis van de sport. De organisatoren worstelen allemaal met de kosten. Zo help je de sport tot wasdom te komen”, stelt hij voor.

Plugge constateert dat er een stap wordt overgeslagen en pleit voor meer aandacht voor de opleiding. “Laten we ons richten op een stevige tweede laag wedstrijden, waar de laterbloeiers de tijd krijgen te groeien. Het vrouwenwielrennen is begonnen met het puntje van de piramide, met te weinig oog voor de basis,” stelt hij vast.