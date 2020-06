Richard Carapaz onthult zijn programma tot aan Giro d’Italia woensdag 3 juni 2020 om 15:09

Richard Carapaz heeft de route uitgezet die hem een nieuwe roze trui moet opleveren in de Giro d’Italia, waar hij als de titelverdediger van start gaat.

Carapaz wil zijn tweede deel van het seizoen beginnen met de Vuelta a Burgos, meldt de Spaanstalige sportkrant AS. Wel is het nog altijd de vraag is of die ronde wordt verreden, de lokale autoriteiten moeten namelijk nog groen licht geven. Vervolgens rijdt de Ecuadoraan normaal gesproken de Ronde van Polen en Tirreno-Adriatico in aanloop naar de Giro.

Gisteren was het precies een jaar geleden dat hij de eindwinst binnensleepte in La Corsa Rosa. Eerder maakte hij al bekend dat hij vasthoudt aan de ambitie om opnieuw de Giro te betwisten én te winnen. “Dit jaar ben ik daar de enige kopman van Ineos. Met de steun van de hele ploeg is het onze ambitie om mijn succes van 2019 te herhalen.”

Voorlopig programma Richard Carapaz

Vuelta a Burgos (28 juli-1 augustus)

Ronde van Polen (5-9 augustus)

Tirreno-Adriatico (7-14 september)

Giro d’Italia (3-25 oktober)