Richard Carapaz en Nacer Bouhanni geven op in Tirreno-Adriatico

De vijfde etappe van Tirreno-Adriatico is van start gegaan zonder Richard Carapaz en Nacer Bouhanni. De klimmer van INEOS Grenadiers heeft last van een infectie die zorgt voor maag- en darmproblemen, terwijl de sprinter van Arkéa-Samsic verkouden is.

Olympisch kampioen Carapaz moest donderdag al vroeg lossen uit het peloton op de slotklim naar Bellante. Uiteindelijk kwam de Ecuadoriaan op meer dan twee en een halve minuut van ritwinnaar Tadej Pogačar over de finish. In het klassement keek Carapaz al tegen een achterstand van meer dan drie minuten aan.

Arkéa-Samsic laat op haar beurt weten dat Bouhanni uit voorzorg uit koers is gehaald. De Fransman, die in de derde etappe naar Terni nog vierde werd in de massasprint, kampt met een lichte verkoudheid. Bouhanni gaat zich nu voorbereiden op zijn volgende doelen, waarvan Milaan-San Remo (19 maart) de eerste is.

UPDATE: Unfortunately @RichardCarapazM will not take to today’s start at #TirrenoAdriatico due to feeling unwell with a gastro infection. Rest up Richie and see you back at the races soon. pic.twitter.com/UyiuRgqRhW

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 11, 2022