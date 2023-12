maandag 4 december 2023 om 18:22

Rémi Cavagna deelt voorjaarsprogramma voor 2024: focus op de klassiekers

Het zal voor wielerliefhebbers misschien even wennen zijn, maar Rémi Cavagna komt volgend jaar uit voor Movistar. De 28-jarige Franse hardrijder kent ook al zijn programma voor de eerste koersmaanden van 2024. In de Volta ao Algarve (14-18 februari) zal hij voor het eerst in actie komen namens de Spaanse formatie.

In gesprek met de Franse krant La Montagne doet hij zijn programma uit de doeken. Na zijn seizoensdebuut op Portugese bodem trekt Cavagna naar het Midden-Oosten voor de UAE Tour (19-25 februari). Verder zal de coureur aan de start verschijnen van Parijs-Nice (3-10 maart) en de Volta a Catalunya (18-24 maart). In deze rittenkoersen hoopt Cavagna zich klaar te stomen voor de voorjaarsklassiekers.

Voor Cavagna staat het voorjaar van 2024 in het teken van het ‘ontdekken’ van de kasseiklassiekers. “Parijs-Roubaix wordt een aangename ontdekking. Het is een koers die me aantrekt. Ik wil er graag zonder druk aan de start verschijnen, om te kijken wat ik er kan uitrichten. Het is lang geleden dat ik nog eens op kasseien heb gereden.”

Cavagna richt zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen (31 maart) en dus Parijs-Roubaix (7 april). “Maar ik zou in aanloop naar deze wedstrijden graag één of twee semiklassiekers willen betwisten. Het is goed om in een iets minder belangrijke wedstrijd, zoals bijvoorbeeld Gent-Wevelgem, weer feeling te krijgen met de kasseien”, is hij van mening.

Tour de France

Na Parijs-Roubaix volgt een korte rust- en trainingsperiode, waarna Cavagna hoopt toe te werken naar de Tour de France (29 juni-21 juli). Dit zal hij doen via de Ronde van Romandië (23-28 april) en het Critérium du Dauphiné (2-9 juni).