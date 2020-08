Remco Evenepoel over finale in Polen: “Vlucht bepaalt koersverloop” vrijdag 7 augustus 2020 om 13:00

Vrijdag staat de eerste lastige etappe in de Ronde van Polen op het programma. Of het meteen een rit voor de klassementsrenners gaat zijn, weet Remco Evenepoel niet. “Het kan hier ook eindigen in een sprint met puncheurs of de mannen van de klassiekers”, voorspelt hij bij Sporza.

Op veertig kilometer van de meet ligt een klim van de eerste categorie, waarna het peloton in finishplaats Bielsko-Biała drie omlopen met een heuveltje erin krijgt voorgeschoteld. Vorig jaar won daar Luka Mezgec. “Het is een beetje dubbel”, antwoordt het Belgische supertalent over de uitkomst van de rit. “Het kan uitmonden in een klassementsstrijd, maar het kan ook uitdraaien op een soort sprint. Dat is afhankelijk van het koersverloop.”

Met name de grootte van de vroege vlucht speelt daar een bepalende factor in, denkt de kopman van Deceuninck-Quick-Step. “Het hangt er vanaf of die vluchtersgroep groot of klein gaat zijn. Vanaf de top van die klim (van eerste categorie, red.) is het toch nog vrij ver van de aankomst. Maar als er een bepaald team een straf tempo op die klim rijdt, kan dat de doorslag geven. Zelf verwacht ik hier mannen als Jakob Fuglsang, maar Mads Pedersen heeft ook een heel sterke ploeg voor deze etappe.”