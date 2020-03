Remco Evenepoel op de vingers getikt door viroloog Van Ranst maandag 30 maart 2020 om 08:45

Remco Evenepoel vindt de huidige coronamaatregelen in België niet altijd even helder. Zo vraagt hij zich af of hij nog wel op bezoek mag bij zijn vriendin, met wie hij niet samenwoont. Inmiddels reageerde de bekende viroloog Marc Van Ranst al en die was duidelijk in zijn beantwoording.

Evenals zijn collega’s staat ook Evenepoel de komende weken aan de kant door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. “We leven in gekke tijden”, schreef de Belgische renner daar eerder al over. “Maar we moeten het accepteren en luisteren naar wat de overheid ons zegt te doen. Jammer genoeg geen wedstrijden de komende tijd, maar ieders gezondheid is de enige prioriteit nu. Wees verstandig, blijf veilig en tot snel.”

Toch zijn volgens Evenepoel de maatregelen van de overheid niet altijd even duidelijk en spreken de Vlaamse minister-president Jan Jambon en de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst elkaar tegen. “De ene zegt dat je je liefje mag bezoeken en de andere niet”, schreef hij op zijn social media zondagmiddag. “Ik woon letterlijk honderd meter van mijn vriendin vandaan en we weten niet duidelijk wat wel en niet kan. Beiden enkel thuis en aan het sporten, alleen…”

Nog dezelfde avond kreeg de vice-wereldkampioen tijden van Deceuninck-Quick Step antwoord van Van Ranst, die als hoogleraar verbonden is aan de KU Leuven. Op Twitter reageerde hij: “Welk deeltje van ‘blijf in uw kot’ is zo moeilijk te begrijpen? Ofwel wonen jullie samen, en dan is er niets aan de hand. Ofwel woont je lief bij een andere familie, en dan kan je haar vanuit je eigen kot een liefdesbrief schrijven.” (08.32 uur)

Nationaal Crisiscentrum

Toch lijkt het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) in België ruimte te laten voor partnerbezoek. In de lijst met veelgestelde vragen staat namelijk bij Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner? het antwoord: ‘De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.’