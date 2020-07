Remco Evenepoel: “Het was niet het plan om alleen te gaan” dinsdag 28 juli 2020 om 18:55

Remco Evenepoel animeerde mee de openingsetappe van de Ronde van Burgos. De jonge troef van Deceuninck-Quick Step was er mede verantwoordelijk voor dat de koers in waaiers getrokken werd en ging zelfs enige tijd alleen op avontuur. “Het was niet het plan om alleen te gaan.”

Deceuninck-Quick Step wist dat er kansen waren om het op de kant te zetten op weg naar de Alto del Castillo, vertelde Evenepoel na afloop aan Het Nieuwsblad. “We zaten met een héél sterke groep vooraan. Met mezelf en Valverde waren er ook maar twee grote favorieten voor het eindklassement mee. Ik dacht dat we met die groep naar de meet zouden kunnen gaan, maar de jongens van Trek-Segafredo ontploften een beetje allemaal op hetzelfde punt.”

De Amerikaanse ploeg was mede-initiator van de waaiervorming en had zes renners in een kop van de wedstrijd. “Als dat niet gebeurd was, hadden we het wel gered tot de finish. Maar dan kwamen we op het klimmetje op dertig kilometer van de streep. Ik wou aanvallen en op die manier twee of drie man meepakken tot het einde. Krijg ik die mannen mee, dan had het misschien geluk. Maar ik had pech, dat kan je soms hebben in de koers.”

Nadat Evenepoel twaalf kilometer solo vooruit had gereden, liet hij zich dan terugzakken op 23 kilometer van de streep. “Dan heb ik maar beslist om de benen stil te houden wat de slotklim was nog lastig en er komen nog lastige dagen aan.”