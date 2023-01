Remco Evenepoel: “Aanval was geen slimme zet, eerder een beetje dom”

Remco Evenepoel was de eerste topper die in de koninginnenrit van de Vuelta a San Juan de knuppel in het hoenderhok gooide, maar de Belgische wereldkampioen kwam zichzelf al snel tegen en moest niet veel later passen onder het klimgeweld van de Colombianen. Na afloop was Evenepoel kritisch over zijn eigen optreden.

Evenepoel trok op tien kilometer van de streep ten aanval, sloeg al snel een mooie kloof en leek op weg naar de dubbelslag. INEOS Grenadiers weigerde zich echter zomaar neer te leggen bij de suprematie van de renner van Soudal-Quick-Step en zette zijn beste mannen in om Evenepoel opnieuw bij te halen. Dit lukte verrassend genoeg ook en na een eerste aanval van López moest Evenepoel zelfs passen.

“Die aanval was eerder om de koers te doen openbreken”, vertelde de Belg na afloop aan Het Laatste Nieuws. “Ik hoopte dat er enkele goede mannen zouden meespringen, maar niemand had daar zin in. Achteraf gezien moet ik eerlijk zijn met mezelf. Het was geen slimme zet. Eerder een beetje dom.”

Evenepoel, die uiteindelijk als zevende over de streep kwam, beschouwde de bergrit naar de Alto del Colorado vooraf al als een test en maakt zich dan ook geen zorgen, zo vroeg op het seizoen. “Ik ben hier om te spelen en op te bouwen. Hierna zal ik mij thuis in Calpe via intensieve trainingen voorbereiden op de UAE Tour”, gaf hij eerder al aan.