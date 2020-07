Remco Evenepoel aan vooravond Ronde van Burgos: “Ben lichter dan ooit” maandag 27 juli 2020 om 19:44

Remco Evenepoel begint morgen in de Ronde van Burgos aan deel twee van zijn wedstrijdseizoen. In de vijfdaagse rittenkoers hoopt hij zijn vormpeil aan te scherpen met het oog op zijn ultieme doel dit jaar; de Giro d’Italia. “De eerste wedstrijden beschouw ik 100% als voorbereidingskoersen”, zei hij in een Zoom-persconferentie aan de vooravond van de Spaanse rittenkoers.

Evenepoel heeft tijdens de lockdown niet stilgezeten. De coronapandemie heeft er toegeleid dat hij scherper staat dan ooit. “Ik heb mijn voedingspatroon verbeterd. Daar heb ik echt veel in bijgeleerd. Ik heb nog een jong lichaam en dat kan vaak wat wisselvalliger zijn als het op gewicht aankomt. Ik ben lichter dan ooit nu, dus dat is al een goed teken.”

“Ik ben gedurende de lockdown op veel vlakken beter geworden. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dat kan wel in mijn voordeel spelen. Ik heb geprobeerd om goed voor mezelf te zorgen, en dat is mij wel gelukt denk ik.”

“Het is belangrijk voor de ploeg en de sponsors dat we in de picture rijden en zo snel mogelijk weer gaan winnen. Dit doe ik als voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Er is een aankomst bergop, dus daar zal ik misschien wel iets proberen. We zullen wel zien.”

Sterk deelnemersveld

Het 20-jarige talent was begin dit jaar al succesvol met twee ritzeges en de eindoverwinning in de Ronde van Algarve. Om die prestatie te evenaren zal hij nog beter voor de dag moeten komen, want het deelnemersveld in Burgos is beter gestoffeerd. “Ik ben blij dat ik tegen goede renners kan rijden. Dat kan me alleen maar beter maken.”

“Ik leer daar veel van, dus het is een hele goede test voor mij en het zal er alleen maar voor zorgen dat ik beter kan worden. Ik zie het als een voordeel, maar ik kan niet alles winnen, hé. Het deelnemersveld is hier heel sterk met veel van de beste klimmers ter wereld.”

Het beste van zichzelf hoopt hij te bewaren tot oktober, wanneer de Giro d’Italia op het programma staat. “Om eerlijk te zijn liggen mijn hoofddoelen later in het seizoen. De eerste wedstrijden beschouw ik 100% als voorbereidingskoersen. Proberen om te verbeteren en het juiste vormpeil te vinden. Maar natuurlijk, als er zich kansen aandienen om te winnen, zal ik die niet laten schieten. Ik ga er dan voor, maar wel zonder stress. Laat ik het zo zeggen: mijn vorm aanscherpen is nu het hoofddoel.”