‘Recordman’ Greg Van Avermaet voert AG2R Citroën aan in Strade Bianche

Greg Van Avermaet is zaterdag een van de renners van AG2R Citroën aan het vertrek van Strade Bianche. De 37-jarige Belg zal voor de dertiende keer aan de start verschijnen van de Italiaanse klassieker en daarmee evenaart Van Avermaet het recordaantal deelnames van Giovanni Visconti.

Van Avermaet is echter niet de uitgesproken leider van AG2R Citroën. Hij zal het kopmanschap moeten delen met de Italiaan Andrea Vendrame. “Strade Bianche is altijd een speciaal moment in het seizoen”, laat die laatste weten in een persbericht. “Het is nog geen monument als Milaan-San Remo of Parijs-Roubaix, maar het heeft alles in zich. Het heeft de charme, en daarom is het zo tof om te mogen deelnemen.”

“Voor mij is Strade Bianche de aanzet tot een belangrijke periode wedstrijden, met ook Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo”, schetst Vendrame. “Ik wil er presteren en ik weet dat ik er de kwaliteiten voor heb. Ik ben in goede vorm, na een andere aanpak in de winter. We hebben een sterke ploeg met natuurlijk Greg, die deze race goed kent.” Michael Schär, Valentin Paret-Peintre, Nans Peters, Clément Venturini en Valentin Retailleau vervolledigen de selectie.

Om terug te komen op Van Avermaet: de klassiekerspecialist stond in 2015 en 2017 als de nummer twee al op het podium van Strade Bianche. Verder reed hij in 2011 (9e), 2012 (5e), 2013 (6e), 2019 (6e) en 2020 (8e) naar een top 10-notering.

