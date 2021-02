Recordaantal WorldTour-ploegen in Nokere Koerse

De organisatie van Nokere Koerse (woensdag 17 maart) is erin geslaagd om liefst dertien WorldTour-ploegen te strikken voor de 75ste editie van de eendagskoers. Nooit eerder was de wereldtop van het mondiale wielrennen zo prominent aanwezig aan de start in Deinze.

De volgende WorldTour-ploegen zullen dit jaar deelnemen aan Nokere Koerse: AG2R Citroën, BORA-hansgrohe, Cofidis, Deceuninck-Quick-Step, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, Team DSM, Qhubeka ASSOS, Trek-Segafredo en UAE Emirates.

Daarnaast zijn er ook elf ProTeams op de startlijst terug te vinden, met Alpecin-Fenix, B&B Hotels p/b KTM, Bardiani-CSF-Faizanè, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Delko, Sport Vlaanderen-Baloise, Rally Cycling, Arkéa Samsic, Total Direct Energie, Uno-X en Vini Zabú-Brado-KTM. Tarteletto-Isorex is de enige continentale ploeg met een uitnodiging.

De kampioenen van morgen

In 2020 ging Nokere Koerse niet door vanwege de coronacrisis, een jaar eerder wist Cees Bol naar de zege te sprinten namens (toen nog) Team Sunweb. Bol versloeg die dag Pascal Ackermann en Jasper Philipsen. Mathieu van der Poel kwam zwaar ten val in de laatste kilometer, maar de schade bleek uiteindelijk mee te vallen voor de Nederlander.

Voorzitter Robrecht Bothuyne is trots op het gepresenteerde deelnemersveld. “Dit bewijst dat onze wedstrijd elk jaar aan belang wint op de internationale wielerkalender. De grootste ploegen ter wereld komen naar Nokere. We mikken daarbij op de kampioenen van morgen. Wie op het podium in Nokere staat, heeft een mooie toekomst voor zich.”

Parcours

De renners krijgen een parcours van 195 kilometer voor de wielen. Koersdirecteur Rony De Sloovere: “De start in Deinze verhuist naar het stadion van SK Deinze, daar kunnen we een zone afsluiten van het publiek om zo coronaveilig te werken. We roepen iedereen op om niet naar de start, parcours of aankomst af te zakken. Volg de koers dit jaar live vanuit uw zetel!”

Eenmaal vertrokken vanuit Deinze doen de renners eerst een grote ronde van 103 kilometer aan. “Daarna volgen drie plaatselijke rondes met onder andere drie hellingen; de Lange Ast, Nokereberg en de Stokstraat. Maar vooral is onze wedstrijd geëvolueerd naar een echte kasseienkoers. Met niet minder dan 35 stroken, goed voor iets meer dan negentien kilometer kasseien, zowat 10% van het parcours.”

This is the team line-up for our 7⃣5⃣bis edition. 13 UCI WorldTeams, a record for our race! 🙌 #NokereKoerse pic.twitter.com/FEXldZJ5Jm — Danilith Nokere Koerse (@NokereKoerse) February 19, 2021