Recordaantal WorldTeams in Volta ao Algarve

De organisatie van de Volta ao Algarve heeft bekendgemaakt welke ploegen volgende maand van start gaan in de vijfdaagse ronde. Daarbij zijn ook veertien WorldTeams, wat een record is voor de Portugese wedstrijd. Vorig jaar legde Remco Evenepoel beslag op de eindzege.

Dat de Volta ao Algarve op veel interesse kon rekenen van het peloton, was een maand geleden al bekend. Liefst dertig niet-Portugese ploegen hadden aangegeven de etappekoers te willen rijden. De organisatie verwelkomt in februari veertien WorldTeams, twee meer dan in 2020. Jumbo-Visma en Movistar keren na respectievelijk een en twee jaar afwezigheid terug in de ronde. Caja Rural-Seguros RGA en Rally Cycling zijn de enige ProTeams aan het vertrek. Het deelnemersveld wordt gecompleteerd met alle de negen Portugese continentale ploegen.

De 47e Volta ao Algarve begint op woensdag 17 februari. De vijfdaagse ronde eindigt vervolgens op zondag 21 februari.

Deelnemende teams Volta ao Algarve 2021

Astana-Premier Tech

BORA-hansgrohe

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Caja Rural-Seguros RGA

Rally Cycling

Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel

Efapel

Feirense

Kelly-Simoldes-UDO

L.A. Aluminios-L.A. Sport

Louletano-Loulé Concelho

Radio Popular Boavista

Tavfer-Measindot-Mortágua

W52-FC Porto