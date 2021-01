Recordaantal WorldTeams in Tour of the Alps

De Tour of the Alps heeft dit seizoen een recordaantal WorldTeams aan de start. Op het startvel staan twaalf ploegen van het hoogste niveau en dat waren er niet eerder zoveel. De organisatie profileert zich als voorbereidingsronde op de Giro en hoopt een aantal grote namen aan de start te hebben.

Afgelopen jaar werd de Tour of the Alps afgelast als gevolg van het coronavirus. In eerste instantie was er sprake van uitstel, maar later maakte de organisatie bekend dat de focus naar 2021 werd verlegd. Met een recordaantal WorldTeams keert de wedstrijd nu sterk terug. Een van de ploegen is INEOS Grenadiers, dat sowieso met Filippo Ganna aantreedt. Daarnaast hoopt de organisatie op de komst van de regerende Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart.

Ook Vincenzo Nibali staat aan de start. De renner van Trek-Segafredo wil in de Tour of the Alps zijn vorm testen in aanloop naar de Giro d’Italia. Daarnaast werd de komst van Groupama-FDJ met oud-winnaar Thibaut Pinot, BORA-hansgrohe met Emanuel Buchmann, Israel Start-Up Nation, Qhubeka ASSOS met Fabio Aru, Bahrain-Victorious en Astana-Premier Tech met zijn Giro-kopman Aleksandr Vlasov aangekondigd.

EF Education-Nippo en UAE Emirates keren terug in de Tour of the Alpes, terwijl BikeExchange met Simon Yates en Movistar debuteren in de ronde. Naast twaalf WorldTeams werden acht ProTeams, het continentale Tirol KTM en een Italiaanse nationale ploeg aangekondigd. Ook het definitieve parcours werd uit de doeken gedaan. De etappekoers begint op maandag 19 april en duurt tot en met vrijdag 23 april.

Deelnemende ploegen Tour of the Alps 2021

Astana-Premier Tech

Bahrain Victorious

BikeExchange

BORA-hansgrohe

EF Education-Nippo

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Israel Start-Up Nation

Movistar

Qhubeka ASSOS

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Androni Giocattoli-Sidermec

Arkéa-Samsic

Bardiani CSF Faizanè

Caja Rural-Seguros RGA

EOLO-Kometa

Gazprom-RusVelo

Uno-X

Vini Zabù

Tirol KTM

Nationale ploeg Italië

