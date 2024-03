woensdag 6 maart 2024 om 13:46

RCS presenteert Giro d’Abruzzo, als vervanger van Giro di Sicilia

Vorige week werd duidelijk dat de Giro di Sicilia dit jaar niet zal plaatsvinden. De rittenkoers heeft niet genoeg financiering kunnen werven om dit jaar door te gaan. Organisator RCS Sport is er in korte tijd in geslaagd om in de week van 9 tot en met 12 april een nieuwe wedstrijd, in een andere regio, op poten te zetten.

Op Sicilië zijn – door meerdere wijzigingen in het lokale bestuur – problemen ontstaan bij de financiering van de Giro di Sicilia. “Sinds 2019 wordt de wedstrijd gefinancierd door fondsen van buiten de regio en door Europese gelden”, geeft Sport en Toerisme-raadslid Elvira Amata aan bij TGR. “De regio heeft geprobeerd het geld bij elkaar te halen, maar de organisatie kon weinig zekerheden geven. Daarom heeft RCS liever een andere locatie voor dit evenement.”

De Giro d’Abruzzo springt nu in het ontstane gat. Op die manier wil RCS Sport de ‘plek’ op de kalender (9-12 april) behouden tussen het Italiaanse voorjaar met koersen als Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Strade Bianche, en in mei de Giro d’Italia. De relatie tussen RCS en de Abruzzen is goed. Meerdere etappes van de Giro voor mannen én de Giro voor vrouwen finishen er dit jaar.

De eerste editie van de Giro d’Abruzzo begint op dinsdag 9 april met een 161 kilometer lange rit van Vasto naar Pescara. Daarna volgen er nog etappes naar respectievelijk Magliano de’ Marsi, Prati di Tivo en L’Aquila. De voorlaatste rit kunnen we wel bestempelen als koninginnenrit, aangezien de finishstreep dan is gelegen op de klim naar Prati di Tivo (14 km aan 7%), ook wel bekend uit Tirreno-Adriatico.

De organisatie zal op een later moment met meer details naar buiten komen: dan kennen we ook alle ins en outs over het parcours van de inaugurele editie van de Giro d’Abruzzo.

Rittenschema Giro d’Abruzzo 2024 (9-12 april)

09/04 – Etappe 1: Vasto – Pescara (161 km)

10/04 – Etappe 2: Alanno – Magliano de’ Marsi (161 km)

11/04 – Etappe 3: Pratola Peligna – Prati di Tivo (163 km)

12/04 – Etappe 4: Montorio al Vomano – L’Aquila (169 km)