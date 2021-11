Raymond Kreder en Team UKYO gaan langer met elkaar door

Raymond Kreder zal ook in 2022 uitkomen voor de Japanse formatie Team UKYO. De 31-jarige Nederlander, die in het verleden uitkwam voor Garmin Sharp en Roompot-Nederlandse Loterij, koerst al sinds 2018 voor de continentale formatie.

Kreder laat via Instagram weten dat hij zijn contract heeft verlengd. De ervaren Nederlander hoopt volgend jaar ook weer te reizen naar Japan, om zoveel mogelijk in actie te komen voor zijn ploeg. Kreder heeft inmiddels al twee jaar, sinds de uitbraak van de coronapandemie, niet meer kunnen koersen in Azië. De rappe man reed dit jaar wel de nodige kleinere wedstrijden en criteriums in Nederland.

Pre-corona was Kreder zeer succesvol voor zijn Japanse werkgever. Zo won hij in 2018 drie wedstrijden en de puntentrui in de Tour of Hainen en in 2019 kroonde hij zich tot eindwinnaar van de Tour de Tochigi. Ook won hij dat jaar een etappe in de Tour of Japan, een rit in de Tour of Korea en was hij succesvol in de Tour de Hokkaido.

Op de erelijst van Kreder prijken ook nog overwinningen in de Tour de l’Ain, Tour of Norway en de Garmin Velothon Berlin.