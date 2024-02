woensdag 14 februari 2024 om 11:51

Quinty Ton loopt zware verwondingen op bij aanrijding: “Helm heeft mijn leven gered”

Quinty Ton staat voor een lange revalidatie. De 25-jarige Nederlandse renster, die uitkomt voor Liv AlUla Jayco, werd op training aangereden door een auto en ligt momenteel met meerdere botbreuken en kneuzingen in het ziekenhuis.

“Ik was echt supergemotiveerd om te beginnen aan mijn voorjaarscampagne, nadat ik mijn ploeggenotes al aan het werk zag in Australië en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar jammer genoeg breng ik nu het merendeel van mijn tijd door in een ziekenhuis”, laat ze weten via Instagram. “Ik ben tijdens een trainingsrit in België aangereden door een auto, die op de verkeerde weghelft reed, en dat ook nog eens op hoge snelheid.”

Ton werd met meerdere zware blessures afgevoerd naar het ziekenhuis. “De uitkomst is behoorlijk slecht, met een bekkenbreuk, gebroken hand, meerdere kneuzingen en een interne bloeding. Mijn Liv Cycling-fiets en helm hebben gelukkig mijn leven gered.”

De komende periode staat in het teken van revalideren. “Het enige wat ik nu kan doen, is werken aan mijn comeback. En dat zal ik ook doen! In de tussentijd zal ik de ploeg blijven aanmoedigen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun!”

Nog geen profzege

Quinty Ton komt sinds 2022 uit op het allerhoogste niveau, eerst voor Liv Racing en sinds dit jaar voor de nieuwe ‘combinatieploeg’ Liv AlUla Jayco. Op haar erelijst prijken nog geen profoverwinningen, maar Ton reed al wel naar meerdere noemenswaardige ereplaatsen. Zo was ze vorig jaar nog zevende in de Omloop Het Nieuwsblad.