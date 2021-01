Qhubeka ASSOS mikt met nieuwe partner op 45 miljoen euro aan sponsorgeld

Qhubeka ASSOS heeft een overeenkomst gesloten met Sport Endorse, een sportbureau gespecialiseerd in het sluiten van sponsorcontracten. Het doel is om binnen drie jaar 45 miljoen euro aan sponsorgeld binnen te halen.

Sport Endorse is gevestigd in Dublin en moet de komende jaren commerciële partners en sponsoren aantrekken voor Qhubeka ASSOS. De twee partijen hopen elk jaar vijftien miljoen euro op te halen. De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg hoopt zo financieel te groeien en ook op sportief gebied meer successen te boeken.

“We hebben als kleine wielerploeg uit Afrika enorme stappen gezet, maar we zijn nu vooruitstrevend op het gebied van technologie”, zo vertelt teambaas Doug Ryder. “We hebben een druk programma en dus is het noodzakelijk om de financiële middelen te hebben. We zijn blij dat we nu met Sport Endorse kunnen werken.”

“Het doel is om sponsoren aan te trekken die geloven in onze visie. Sponsoren die mee willen gaan op ons avontuur en ook bereid zijn om ons te steunen.” Sport Endorse vertegenwoordigt overigens ook meer dan 500 atleten uit Groot-Brittannië en de Verenigde-Staten.