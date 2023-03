Primoz Roglic: “Ik kijk uit naar een eerste duel met Remco Evenepoel”

In aanloop naar de Ronde van Catalonië ging het vooral over het (eerste) duel tussen Primož Roglič en Remco Evenepoel. De twee rondetoppers nemen het in mei tegen elkaar op in de Giro d’Italia, maar deze week krijgen we in Catalonië al een eerste voorproefje.

Ook Roglič kijkt uit naar een eerste confrontatie met de regerende wereldkampioen, zo vertelde de kopman van Jumbo-Visma vandaag voor de start van de openingsrit rondom Sant Feliu de Guíxols. “Ik kijk uit naar een eerste duel met Remco”, liet een zichtbaar ontspannen Roglič weten aan de verzamelde pers.

De 33-jarige Sloveen zou zijn seizoen eigenlijk pas beginnen in de Ronde van Catalonië, maar reed eerder deze maand toch al Tirreno-Adriatico. En met succes, want Roglič won bij zijn terugkeer in het peloton liefst drie etappes en was ook de beste in het eindklassement.

“Ben klaar om het beste van mezelf te geven”

Is hij alweer helemaal hersteld van zijn inspanningen in de Tirreno? “Het is makkelijker om te recupereren dan om op te bouwen”, knipoogt de Sloveen. “Ik heb genoten van mijn overwinning en de tussenperiode voor deze ronde. Ik sta hier heel ontspannen, genietend van het goede weer, klaar om het beste van mezelf te geven.”