Primoz Roglic geniet van teamsucces bij seizoensdebuut

Ook voor Primož Roglič is het wielerseizoen 2022 begonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma stond afgelopen weekend voor het eerst dit jaar aan de start van een koers. Hij deed dat in Frankrijk met het tweeluik Faun Ardeche en Faun Drome Classic. “Het was heel mooi én heel zwaar”, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

Met een 26ste plaats (Ardeche Classic) en 28ste plek (Drome Classic) deed Roglič niet mee om de overwinning, al was dat ook niet het primaire doel voor deze koersen. “Gisteren en vandaag (zaterdag en zondag, red.) waren heel lastig. Dit is zeker wat ik nodig heb. Het is een goede beslissing geweest om deze twee wedstrijddagen in de benen te hebben in aanloop naar Parijs-Nice.”

Teamgenoten Jonas Vingegaard en Sepp Kuss, de eveneens hun seizoensdebuut maakten, vielen wel in de prijzen. Kuss finishte zaterdag als derde in de Ardeche Classic en Vingegaard soleerde na een aanval in de finale in de Drome Classic.

Roglič was vanzelfsprekend bij met de prestaties van zijn teamgenoten. “Het zijn de jongens met wie ik veel train, die het hier goed doen, dus ik ben ook tevreden. Het is genieten om die goede prestaties te zien.”

