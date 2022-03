Primoz Roglic geeft gele trui glans in koninginnenrit Parijs-Nice

Primož Roglič heeft de zevende etappe van Parijs-Nice gewonnen. Op de Col de Turini klopte de Sloveen van Jumbo-Visma Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, João Almeida en Simon Yates in de sprint.

De zevende etappe was bijna zestig kilometer korter dan de vorige, maar in elk geval niet minder zwaar. Zonder twijfel hadden de klassementsrenners deze dag met rood omcirkeld, gezien de aankomst bergop op de Col de Turini. Vanwege de weersverwachting was het even onzeker of de rit wel op de bergpas kon finishen, maar de omstandigheden bleken voldoende om de koers te laten doorgaan zoals gepland. Opnieuw ontbrak een handvol renners bij de start, onder anderen Max Walscheid, Anthony Turgis en Dimitri Claeys waren er niet meer bij.

Omvangrijke kopgroep rijdt weg

Met Primož Roglič in de gele trui werd het peloton even voor half elf op gang gebracht. Vroeg in de etappe kwam een omvangrijke kopgroep met achttien man tot stand: Ryan Mullen (BORA), Fabio Felline (Astana), David Gaudu, Olivier Le Gac, Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Julien Bernard, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Michael Mørkøv (Quick-Step), Iván García, Gregor Mühlberger, Albert Torres (Movistar), Cees Bol, Nico Denz (DSM), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Simon Carr, Julius van den Berg (EF), Franck Bonnamour en Alexis Gougeard (B&B).

Veel voorsprong kregen de vluchters niet – maximaal twee minuten van het peloton waar Arkéa Samsic en INEOS Grenadiers controleerden. Denz kwam na 55 kilometer als eerste over de top van de Côte de Coursegoules, tot aan de Turini de enige gecatalogiseerde klim. De voorsprong van de kopgroep jojode lange tijd tussen de een en twee minuten. In aanloop naar de slotklim gingen meerdere renners er van voren af, onder wie Gaudu, Pedersen en Bol. De Nederlandse sprinter verliet niet veel later de koers, maar daarmee was hij lang niet de enige.

De kopgroep bestond aan de voet van de Turini nog uit tien man: Felline, Pacher, Bernard, García, Mühlberger, Denz, De Gendt, Carr, Bonnamour en Gougeard. Hun voorsprong was nog vijftig seconden op het peloton. Op de klim dunde de groep vluchters steeds verder uit. Eerst moesten Felline, García, Denz, Carr en Gougeard eraf, daarna loste ook Bernard. Uiteindelijk bleef alleen Mühlberger alleen van voren over, terwijl Jumbo-Visma Rohan Dennis op kop van het peloton zette. Onder het tempo van de Australiër dunde ook de grote groep snel uit.

Adam Yates opent de debatten

Op zeven kilometer van de finish opende Adam Yates de debatten en Roglič, Nairo Quintana en Daniel Martínez reageerden. Dit drietal en Simon Yates sloten aan, waarna Martínez, vierde in het klassement, in de aanval ging. Roglič zorgde vervolgens voor de volgende versnelling. De drager van de gele trui gebruikte de laatste vluchter Mühlberger als springplank en na twee demarrages, wist alleen Martínez het wiel van de Sloveen nog te houden. Met vijftien seconden voorsprong op de broers Yates en Quintana begonnen ze aan de laatste vijf kilometer.

Quintana en Simon Yates wilden zich niet zomaar gewonnen geven en probeerden terug te keren bij Roglič en Martínez. Met nog twee kilometer te koersen sloten Quintana en Yates aan bij Roglič en Martínez. Even kwam de kopgroep bijna tot stilstand, maar Roglič trok de boel weer in gang. Met nog 1800 meter te gaan probeerde Yates er hard vandoor te gaan, maar Roglič zat aan zijn wiel geplakt. Ook Martínez en even later Quintana konden mee. Op 1300 meter probeerde Yates het nog eens, maar weer waren Roglič en Martínez mee.

Quintana kon op zijn eigen tempo toch weer terugkeren. De Colombiaan probeerde te verrassen door meteen door te gaan, maar Martínez was alert. Na de aanval van de ene Colombiaan volgde die van de andere. De groep bleef echter steeds weer bij elkaar. Uit de achtergrond was plotseling João Almeida op komst en de Portugees haakte op tweehonderd meter van de streep zijn wagon aan. Vlak daarna lanceerde Roglič al zijn eindsprint, die door de andere vier favorieten niet meer te beantwoorden was.