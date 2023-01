Pre-order het Voorjaarsnummer van RIDE en ontvang leuke extra’s

Ride

Op de redactie van WielerFlits snakken we naar het voorjaar. Een periode waarin de klassiekers elkaar in sneltreintreinvaart opvolgen en we weer lekker in een lentezonnetje kort/kort in de buitenlucht kunnen fietsen. Deze thema’s vormen de inspiratie voor ons nieuwe voorjaarsnummer, dat op 10 maart verschijnt. Bestel hem nu online, want snelle beslissers ontvangen leuke extra’s.

Ons nieuwe voorjaarsnummer staat zoals je van ons gewend bent weer bomvol schitterende wielerverhalen, reportages achter de schermen en interviews met de hoofdrolspelers uit het peloton. Onze uitgebreide seizoensgids vormt bovendien een ideaal naslagwerk om thuis op de bank erbij te houden wanneer je de klassiekers bekijkt. Dat maakt de voorjaars-editie van RIDE weer een magazine dat wielerliefhebbers niet mogen missen.

Zelfde prijs

Hoewel alles om ons heen duurder wordt, hebben we besloten om de verkoopprijs van RIDE in 2023 gewoon hetzelfde te houden. Voor € 9,95 kan je weer uren genieten van alles wat wielrennen mooi maakt. Bovendien ontvangen snelle beslissers van ons iets extra’s.

Wanneer je tijdens de pre-sale alvast jouw nieuwe RIDE bestelt, ontvang je van ons een poster op A3 formaat met daarop de belangrijkste wedstrijden van het nieuwe wielerjaar cadeau. Daarnaast kan je twee maanden gratis gebruikmaken van Fondo, de trainingsapp van de KNWU. Een ideaal hulpmiddel voor het behalen van jouw trainingsdoelen!

20 % korting

Heb je RIDE al eens gelezen en wil je hem dit jaar vanzelf in jouw brievenbus ontvangen? Dan hebben we een mooie aanbieding voor je: een heel jaar RIDE voor slechts 32 euro. Een korting van maar liefst 20% op de verkoopprijs!