donderdag 2 november 2023 om 19:00

Pre-order de winter-editie van RIDE en maak kans op kaarten voor de Zesdaagse van Rotterdam

Ride De wintertijd is ingegaan, de dagen beginnen te korten en het zal niet lang meer duren voordat we met elkaar rond de kerstboom zitten. En daar kijken we naar uit, want de feestdagen zijn de ideale periode om gas terug te nemen en lekker te genieten van de mooiste wielerverhalen.

Daarom komen wij op vrijdag 24 november met de winter-editie van RIDE, het wielerblad dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. Een lekker dik wielermagazine vol heerlijke verhalen over alles wat de wielersport zo mooi maakt. RIDE-lezers kunnen zich verheugen op unieke kijkjes achter de schermen in het profpeloton, de laatste materiaaltrends en inspirerende reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. De komende weken zullen we de inhoud met jullie delen.

Deze RIDE wordt een nummer dat je niet mag missen. Want we kunnen alvast verklappen: we hebben een uitgebreid interview met dé man van het afgelopen wielerseizoen.

Ontvang als eerste de nieuwe RIDE (+leuke extra’s)

Het is vanaf nu mogelijk om alvast de nieuwe RIDE te bestellen. Wanneer je tijdens de pre-order jouw exemplaar reserveert, ontvang je ons winternummer in de brievenbus voordat hij in de winkel ligt.

Bovendien krijgt iedereen die voor 24 november de nieuwe RIDE bestelt een proefabonnement van 2 maanden op Fondo, het trainingsprogramma van de KNWU dat je met flexibele trainingsschemas klaarstoomt voor jouw volgende fiets-uitdaging. Daarnaast verloten we onder iedereen die nu alvast RIDE bestelt maar liefst 50 kaarten voor het grootste baan-evenement van deze winter: de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.

Voor slechts € 9,95 geniet je deze winter weer van de mooiste wielerverhalen. Bestel de nieuwe RIDE nu online en krijg hem als eerste thuisbezorgd. Wij betalen de verzendkosten. Waar wacht je nog op?