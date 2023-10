maandag 30 oktober 2023 om 14:21

Pool Maciej Paterski (37) zet punt achter wegcarrière

De wegcarrière van Maciej Paterski zit erop. De 37-jarige Pool kwam de laatste jaren uit voor continentale ploegen, maar reed daarvoor jarenlang in het profpeloton, eerst voor Liquigas en vervolgens CCC Sprandi Polkowice.

Paterski maakte in 2010 zijn profdebuut voor de roemruchte maar inmiddels verdwenen Liquigas-ploeg, en reed in de eerste jaren van zijn profcarrière aan de zijde van toppers als Vincenzo Nibali, Ivan Basso, Peter Sagan en Roman Kreuziger. Paterski reed uiteindelijk vier jaar op WorldTour-niveau, maar stapte eind 2013 over naar thuisformatie CCC Sprandi Polkowice.

In dienst van de Poolse ploeg boekte Paterski zijn grootste wielersuccessen, maar na vier seizoenen moest hij toch een stap terugzetten naar het continentale niveau. Hij kwam eerst drie seizoenen uit voor het bescheiden Wibatech Merx 7R en de laatste drie jaar verdedigde hij de kleuren van het eveneens continentale Voster ATS Team. Nu heeft Paterski, na veertien seizoenen, besloten om zijn wegfiets aan de wilgen te hangen.

‘Wonderjaar’

Op de erelijst van Paterski prijken elf profoverwinningen. De meeste zeges behaalde hij in kleinere koersen in eigen land, maar de allrounder boekte in 2015 ook een zege op WorldTour-niveau. Paterski won dat jaar, in het oranje tenue van CCC, een rit in de Ronde van Catalonië. Het bleek zijn eerste en meteen ook enige zege op het allerhoogste niveau. Ook won hij in 2015 twee ritten en het eindklassement in de CRO Race.

Paterski liet in zijn ‘wonderjaar’ 2015 nog meer mooie dingen zien, met top 10-noteringen in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race. De renner mocht in zijn loopbaan ook zes keer opdraven in een grote ronde. In 2010, 2012 en 2013 reed hij de Vuelta a España, in 2015 en 2017 stond hij aan het vertrek van de Giro d’Italia en in 2011 maakte hij ook één keer zijn opwachting in de Tour de France. Paterski noteerde geen enkele keer een DNF.

Paterski houdt het nu dus voor bekeken als wegwielrenner, maar zal volgend jaar wel nog uitkomen op de mountainbike. De Pool is namelijk van plan om in 2024 de nodige MTB-marathons te betwisten.