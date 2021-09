Polsblessure zet punt achter het seizoen van Mikkel Honoré

Voor Mikkel Frølich Honoré zit het seizoen 2021 er op. De Deense klassiekerrenner van Deceuninck-Quick-Step heeft bij een valpartij op het WK wielrennen een polsblessure opgelopen.

Deceuninck-Quick-Step laat weten dat Honoré bij de crash letsel in het polsgewricht heeft opgelopen aan zijn rechterpols. Na onderzoek is besloten om een punt te zetten achter zijn seizoen. De doktoren van de ploeg zullen de blessure van Honoré de komende weken verder in de gaten houden.

“Natuurlijk vind ik het jammer dat mijn seizoen op deze manier eindigt, omdat ik mij heel sterk voel”, reageert de Deen, die onlangs zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefevere verlengde. “Maar de valpartij is gebeurd in de koers en ik neem het advies over van de medische staf. Ik wil snel in conditie komen, om mij zo voor te bereiden op het volgende seizoen.”