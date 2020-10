Ploegleider Team Sunweb: “Was wel wat verrast dat Kelderman zo vroeg moest lossen”

Luke Roberts, ploegleider van Team Sunweb, zag vandaag Wilco Kelderman het roze verliezen en Jai Hindley het kleinood aantrekken. “Ik was wel wat verrast dat Wilco zo vroeg moest lossen, maar hij heeft alsnog een goede etappe gereden”, zo vertelde Roberts na afloop aan de NOS.

Kelderman verloor op de tweede beklimming van Sestriere de aansluiting met Rohan Dennis, Tao Geoghegan Hart en Hindley, de drie sterkste renners in koers. “Er werd de hele dag aan een hoog tempo gereden”, aldus Roberts. “INEOS maakte het ons moeilijk en Rohan Dennis was ook vandaag weer ontzettend sterk.”

“Hij wist de favorietengroep uiteen te rijden. Hij heeft in feite zijn kopman in een kansrijke positie afgezet voor de eindzege. Ik was wel een beetje verrast dat Wilco zo vroeg moest afhaken, maar ik had wel verwacht dat de koers zou ontploffen op de tweede klim van Sestriere. Wilco zat bij de andere klassementsrenners en heeft een goede etappe gereden.”

Nagelbijtende apotheose

“Wilco heeft een hele solide Giro gereden en Jai klimt heel erg goed. Wilco begon met een voorgift aan de laatste twee bergritten, maar INEOS was echt verschrikkelijk sterk en Hindley moest wel meegaan met de voorste renners.” Hindley veroverde vandaag dus de roze trui, maar nummer twee Hart staat na twintig etappes in dezelfde tijd.

En dus is het zondag uitkijken naar een nagelbijtende apotheose in Milaan. Roberts: “Het is onvoorstelbaar dat twee renners in dezelfde tijd beginnen aan de afsluitende tijdrit. Een tijdrit aan het einde van een grote ronde is iets totaal anders. Het zal van de benen afhangen. Of ik ongerust ben? Nee hoor, we hebben al een fantastische Giro gereden. We kunnen niet meer wensen.”