Ploegleider Roberts: “Hopelijk staat aan het eind van de dag een Sunweb-renner bovenaan”

Ploegleider Luke Roberts wilde voor de twintigste etappe van de Giro d’Italia zich niet uitspreken voor een van zijn renners, Wilco Kelderman en Jai Hindley. “Ik hoop dat een renner van Sunweb aan het eind van de dag bovenaan staat.”

“We kunnen verdedigend rijden vandaag”, zei Roberts voor de start aan de NOS. “We hoeven op niemand tijd te pakken. We weten wat er kan gebeuren. We hebben lastige tegenstanders met Geoghegan Hart en Bilbao. Dat zijn twee jongens die we in de gaten moeten houden. Maar we moeten ook rekening houden met andere concurrenten. Het is een lastige rit. Ik verwacht dat het vanaf de start volle bak gaat zijn, de laatste kans om het klassement om te gooien.”

De Australiër verwacht dat INEOS Grenadiers, dat met Tao Geoghegan Hart derde staat in het klassement, er een harde wedstrijd van gaat maken. “Maar daar zijn we als ploeg klaar voor. We hebben alle mogelijke scenario’s en tactieken doorgenomen. Iedereen weet wat hij moet doen en iedereen is het ermee eens. Ik hoop dat een renner van Team Sunweb aan het eind van de dag bovenaan staat. Als Wilco de juiste benen heeft, kan hij deze wedstrijd winnen.”