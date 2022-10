Ploegleider Marc Reef over ‘belangrijke’ Milan Vader: “Hij staat zijn mannetje”

Ploegleider van Jumbo-Visma, Marc Reef, heeft in het wedstrijdrapport van de vierde rit van de CRO Race teruggeblikt op de prestatie van zijn renners. “Het plaatselijke rondje was meer dan uitdagend, helemaal. in deze omstandigheden. Jonas Vingegaard heeft de finish ongehavend kunnen halen, dat stemt mij tot tevredenheid.”

De vierde etappe van de CRO Race werd gewonnen door Axel Laurance, die in de sprint wist af te rekenen met Jonathan Milan en Matej Mohoric. De finale was zeer chaotisch in Kroatië door de vele bochten en het natte wegdek. “De ploegen begonnen al vroeg met positioneren, omdat ze allemaal wisten hoe belangrijk en gevaarlijk het laatste gedeelte was”, vertelde Reef op de site van Jumbo-Visma.

“Met name Lennard Hofstede en Milan Vader deden in de finale goed werk voor Jonas, die mede dankzij zijn teamgenoten ongehavend de finish haalde. Dat stemt mij wel tot tevredenheid”, ging Reef verder. De Nederlandse ploegleider heeft vervolgens nog enkele lovende woorden voor Vader: “Het is mooi om te zien dat hij geen enkele angst kent in de bochten. Ook in deze omstandigheden staat hij zijn mannetje en dat was heel belangrijk.”

‘Harde koers van proberen te maken’

Zaterdag wordt de vijfde etappe van de CRO Race gereden, wat ook de koninginnenrit is. In totaal moeten er meer dan 3000 hoogtemeters overwonnen worden. Daarnaast staan er vijf gecategoriseerde beklimmingen op het menu, maar deze klimmen zijn niet al te zwaar. “Milan (van Bahrain Victorious, red.) is de te kloppen man op dit moment. We zullen er morgen een harde koers van proberen te maken. Als dat lukt, is er van alles mogelijk”, sloot Reef af.