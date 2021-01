Wielerflits Kort

Ploeggenoot van Bol en Molenaar beëindigt loopbaan

Jaume Sureda heeft de wielersport vaarwel gezegd. Ondanks dat de Spaanse sprinter bij Burgos-BH, de ploeg van onder meer Jetse Bol en Alex Molenaar, nog een contract tot het einde van het jaar had, maakte hij vrijdag het einde van zijn carrière bekend. “Dit is zonder meer de moeilijkste beslissing in mijn leven. Mijn droom was in een nachtmerrie veranderd. Dus nu ga ik weer op zoek naar geluk”, schrijft de 24-jarige Spanjaard op social media.

Sureda werd in 2019 prof bij Burgos-BH, nadat hij overstapte van de opleidingsploeg van Caja Rural. In zijn twee seizoenen bij de ploeg verzamelde hij een handvol ereplaatsen, onder meer in de ronden van Valencia en Taiwan. Winnen deed hij niet.