Plannen voor terugkeer Zesdaagse van Maastricht

De Zesdaagse van Maastricht keert mogelijk terug op de kalender. Oud-renner Fred Rompelberg, bekend van zijn snelheidsrecords, heeft de schouders eronder gezet om de wedstrijd, die in 2006 voor het laatst werd gehouden, binnen twee jaar te laten herrijzen.

Van 1976 tot en met 1987 vond jaarlijks de Zesdaagse van Maastricht plaats. In de Eurohal vulden namen als Patrick Sercu, Eddy Merckx, René Pijnen en Gerrie Knetemann het palmares. Door een tekort aan financiën en teruglopende bezoekerscijfers verdween de wedstrijd. In 2006 keerde het evenement terug in het MECC dankzij voldoende steun van de overheid en het bedrijfsleven, maar de opleving bleek eenmalig omdat de organisatie de begroting een jaar later niet sluitend kreeg.

Nu zijn er opnieuw plannen om de zesdaagse te laten herleven, meldt De Limburger. Na een eerdere mislukte poging in 2009, denkt Rompelberg dat het nu wel gaat lukken. Hij wil het evenement volgend jaar of uiterlijk het jaar erop weer op de kalender hebben, onder strenge voorwaarden. “Het geld, zo’n 500.000 euro schat ik, moet vooraf helemaal binnen zijn. De tribunes en het middenterrein moeten zes dagen vol zitten. Dat wordt een hele opgave.”

Rompelberg erkent dat het coronavirus zijn plan kan dwarsbomen. “Toch denk ik dat het uiterlijk in 2022 mogelijk moet zijn. De stichting uit 2009 is nooit opgeheven, ik ben in gesprek met potentiële medeorganisatoren en er zijn sponsorfinders aan de slag om geldschieters te vinden.”

Risi-Marvulli

Veertien jaar geleden wonnen Bruno Risi en Franco Marvulli de voorlopig laatste Zesdaagse van Maastricht. Op de slotdag bleven de Zwitsers Iljo Keisse en Marco Villa voor. Het Nederlandse duo Danny Stam-Peter Schep werd derde. Voor Risi en Marvulli was het de 39e zesdaagse-zege.