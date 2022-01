Pinot keert terug naar Tour de France, Démare speerpunt in Giro d’Italia

Thibaut Pinot zal dit jaar weer zijn opwachting maken in de Tour de France. De Franse klimmer is al zeker van een Tourselectie, net als David Gaudu, Michael Storer, Valentin Madouas en Stefan Küng. Arnaud Démare richt zich in 2022 dan weer op de Giro d’Italia.

Met Pinot, Gaudu, Madouas en nieuwkomer Storer verschijnt Groupama-FDJ met meerdere sterke klimmers aan de start van de Tour. Pinot, die een haat-liefdeverhouding heeft met de Ronde van Frankrijk, nam in 2020 voor het laatst deel aan de Tour. De Franse klimmer, in 2014 nog derde in het eindklassement, lijkt weer helemaal fit nadat hij lange tijd werd geremd door rugproblemen.

Pinot zal dit jaar wellicht wat meer in de schaduw kunnen opereren, aangezien de ploeg ook rekent op David Gaudu. De 25-jarige Franse klimmer is zeer ambitieus en hoopt hoge ogen te gooien als klassementsrenner. “Ik wil mijn top 10-plekken omzetten in top 5-noteringen, mijn top 5-noteringen omzetten in podiumplekken en van podiumplaatsen overwinningen maken. De Tour is mijn hoofddoel dit seizoen. Ik mik met de ploeg op een podiumplek in het algemeen klassement.”

Ook de Zwitserse hardrijder Küng, de Franse allrounder Madouas en de Australische klimmer Storer, vorig jaar nog winnaar van de bergtrui in de Vuelta a España, zijn al zeker van een plekje in de Tourselectie van Groupama-FDJ.

De Franse formatie van manager Marc Madiot heeft ook al twee namen vrijgegeven voor de komende Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde rekent de ploeg in de sprints op Arnaud Démare en ook de Hongaar Attila Valter is van de partij. Valter droeg in 2021 nog een tijdje het roze in de Giro. Voor Démare ligt de lat overigens bijzonder hoog. Twee jaar geleden won hij bij zijn laatste deelname in de Giro maar liefst vier etappes en de paarse puntentrui.