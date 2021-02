Pierre Latour houdt kneuzingen over aan valpartij in Tour du Var

Pierre Latour wist zaterdag de finish niet te bereiken van de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Franse klimmer van Total Direct Energie kwam onderweg ten val en heeft enkele kneuzingen opgelopen, zo laat zijn werkgever weten via social media.

De 27-jarige Latour kwam op het plaatselijke circuit richting het steile slotmuurtje in Fayence ten val met zijn ploegmaat Anthony Turgis en AG2R Citroën-renner Nans Peters. Turgis en Peters wisten uiteindelijk nog wel de finish te bereiken, maar voor Latour kwam er een vroegtijdig einde aan de Tour du Var.

Latour werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar kwamen geen breuken aan het licht. Wel heeft de renner last van kneuzingen in de onderrug. Ook heeft hij last van zijn bekken. De kersverse aanwinst van Total Direct Energie zal even wat gas terug moeten nemen. De ploeg hoopt wel op een snelle rentree.

Latour, die eerder dit jaar al negentiende werd in de Ster van Bessèges, zou deze maand ook nog deelnemen aan de Royal Bernard Drome Classic en de Faun-Ardèche Classic. Dit lijkt nu echter uitgesloten. Ook Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland staan op zijn (voorlopige) programma.