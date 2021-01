Pierre Latour: “Bij Total Direct Energie wil ik weer winnen”

Pierre Latour is aan zijn eerste weken bezig bij Total Direct Energie. Deze winter verliet de Franse renner na zes seizoenen AG2R La Mondiale voor een nieuw avontuur bij de ploeg van Jean-René Bernaudeau, waar hij na een paar vruchteloze jaren weer wil winnen.

Latour laat aan Cyclism’Actu weten dat hij goede verhalen had gehoord over Total Direct Energie. “Ik begreep dat er een goede sfeer heerst en daar was ik naar op zoek: een goede groep waar iedereen een hechte band heeft met elkaar en waar met elkaar wordt gelachen. Toen Jean-René Bernaudeau me thuis opzocht, was ik onder de indruk van zijn verhaal. Hij houdt van actie in de koers, van aanvallen. Ik zocht dat wel een beetje. Een vijftiende plek in het algemeen klassement verdedigen, is niet waar je van droomt.”

Bij zijn nieuwe ploeg gaat de 27-jarige Fransman geregeld als kopman worden uitgespeeld, met name in de etappekoersen. “Daar word ik beschermd en wil ik een zo goed mogelijk klassement rijden. Maar als dat niet lukt, ga ik op etappes jagen. Ik wil weer wedstrijden winnen, want dat is alweer een tijdje geleden. Bij AG2R ben ik al wel kopman in etappekoersen geweest. Ik vind het niet erg, ik vind het zelfs leuk, ook als is het niet altijd makkelijk. Maar het blijft gaaf als je mensen hebt die je vertrouwen en je daarbij helpen.”

Versterkingen

Latour is niet de enige nieuwkomer. In totaal trok de ploeg acht nieuwe renners aan. De Franse renner zag dat het team zich op alle vlakken versterkte. “Dat draagt zeker iets bij in de grotere wedstrijden, neem bijvoorbeeld de ervaring van Edvald Boasson Hagen of Alexis Vuillermoz. Van alle kanten werden versterkingen binnengehaald.” Geniez en Vuillermoz maakten bovendien mee de overstap van AG2R. “Dat zijn mannen met wie ik het goed kan vinden. Ik ken ze, ik ken hun waarde en als je ze wat vraagt, is dat nooit een probleem.”

Normaal gesproken maakt hij zijn wedstrijddebuut voor Total Direct Energie in de Franse Ster van Bessèges, die voor begin februari op de kalender staat. Dat wordt zijn eerste koers sinds de Tour de France afgelopen seizoen. Daar moest hij na twee weken opgeven met een pijnlijke linkerheup, die hij aan een val in de openingsetappe had overgehouden. In de weken na Bessèges staan ook Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland op zijn programma. Achter de Royal Bernard Drome Classic en de Faun-Ardèche Classic staat nog een vraagteken.

Voorlopig programma Pierre Latour in 2021

Ster van Bessèges (3-7 februari)

Tour des Alpes Maritimes et du Var (19-21 februari)

Royal Bernard Drome Classic (27 februari) – n.t.b.

Faun-Ardèche Classic (28 februari) – n.t.b.

Parijs-Nice (7-14 maart)

Ronde van het Baskenland (5-10 april)