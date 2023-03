Piepjonge Vlad Van Mechelen tweede in openingstijdrit: “Dacht dat mijn powermeter stuk was”

Interview

Vlad Van Mechelen kwam woensdagmiddag nipt tekort om de openingstijdrit in Olympia’s Tour op zijn naam te schrijven. De 18-jarige Belg zag de als laatste gestarte Per Strand Hagenes nog met een seconde onder zijn tijd duiken. “Dit was niet normaal”, reageert Van Mechelen na afloop. “Ik trapte zo hard, dat ik dacht mijn powermeter stuk was.”

Dat Van Mechelen hier tweede wordt, verbaast hem aan de ene kant wel en aan de andere kant ook weer niet. “Toen ik de wattages van mijn beeldscherm las, dacht ik dat ik ieder moment kon gaan verzuren. Maar dat gebeurde niet. Ik heb superhard getraind deze winter en wist dat dit in mij zat. De afgelopen weken heb ik een aantal korte ereplaatsen gereden (onder meer vijfde in Brussel-Opwijk en zevende in de Youngster Coast Challenge, red.) en telkens dacht ik: er zit veel meer in. Dat bewijs ik nu ook aan mezelf.”

“Ik heb zelfs het gevoel dat er nog wel wat meer in zit. Ik weet wat ik kan, want ik werk er hard voor. Ik hoop dit seizoen gewoon sterk te rijden, echte hoofddoelen heb ik mij niet gesteld. Af en toe prijsschieten, dat zou mooi zijn.”

Van Mechelen: “Dé favoriet, dat ben ik niet”

Prijsschieten kan misschien de komende dagen al gebeuren. Van Mechelen lijkt een van de favorieten te zijn om deze Olympia’s Tour op zijn naam te schrijven en de slotrit in Limburg moet hem goed liggen. “Ik kijk er naar uit. Hopelijk komen er nog wat mooie kansen voor me. Ik ben benieuwd hoe ver ik kan geraken.”

“Maar dé favoriet, dat ben ik niet”, eindigt hij. “Als ik zie hoe goed Per Strand Hagenes rondrijdt, dan denk ik dat hij hier iedereen gaat vernederen.”