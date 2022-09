Piepjonge Michael Leonard (18) maakt in 2023 profdebuut voor INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers heeft zich weten te versterken met Michael Leonard. De nog maar 18-jarige Canadees slaat de beloftencategorie over en tekent een contract voor drie seizoenen bij de Britse sterrenformatie.

Leonard is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de juniorencategorie, maar zal volgend jaar dus al zijn profdebuut maken voor een van de grootste teams in het peloton. De uit Oakville afkomstige Canadees staat te boek als een groot talent en wist dit jaar al acht wedstrijden te winnen. Zo won hij een etappe in de Tour du Leman, alsmede het eindklassement. Ook was hij de beste in onder meer de Memorial Paolo Batignani, Gran Premio Bermac Gara and Trofeo Sopegu. Hij is tevens actief op de baan.

Leonard, die morgenvroeg in Wollongong zijn opwachting zal maken in de WK-wegwedstrijd voor junioren, kan niet wachten om zijn debuut te maken voor INEOS Grenadiers. “Al is het ook wel echt spannend. Ik ben best wel trots op het feit dat ik heb getekend bij INEOS Grenadiers en dat ze in mij geloven voor de toekomst. Ik ben erg nieuwgierig om te zien wat ik allemaal kan leren binnen ’s werelds beste ploeg.”

Carlos Rodríguez als voorbeeld

“Ik keek als jonge renner naar Chris Froome en tegenwoordig kijk ik op naar Carlos Rodríguez. Hij maakte een soortgelijke ontwikkeling door en is dit jaar echt doorgebroken bij de profs. Het zou fantastisch zijn mocht ik in zijn voetsporen kunnen treden. Het is duidelijk dat ik me in de toekomst zal richten op de grote rondes, maar ik hoop ook eens te schitteren in de Ronde van Lombardije. Dat is een ideale koers voor een renner met mijn kwaliteiten.”

Ploegmanager Rod Ellingworth is zeer enthousiast, als het gaat over de jonge Canadees. “Michaels profiel is zeker interessant en hij lijkt echt talent te hebben. Hij is voor zijn leeftijd al zeer volwassen en het is ook belangrijk dat hij al veel in Europa heeft gereden. Het is mooi dat hij de ploeg al op de voet volgt en zich spiegelt aan iemand als Carlos Rodríguez. Hij heeft zeker de potentie om in de toekomst een belangrijke rol te spelen.”