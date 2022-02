Philipsen na nipte nederlaag: “We raakten elkaar wat kwijt in de finale”

Jasper Philipsen was zondag nog de snelste sprinter in de openingsetappe van de UAE Tour, vandaag moest hij in rit twee het onderspit delven tegen Mark Cavendish. “Wat ik vandaag tekort kwam? Een paar watts”, reageerde Philipsen, die nog wel altijd in het bezit is van de rode leiderstrui, na afloop in het flashinterview.

In de slotfase werd een hoog tempo ontwikkeld op weg naar Abu Dhabi Breakwater. Na de behoorlijk technische finale zette Cavendish van ver zijn sprint in en de snelle Brit van Quick-Step Alpha Vinyl wist vervolgens Philipsen van zich af te houden, al was het verschil aan de finish klein. “Het was echt een hectische finale”, begint nummer twee Philipsen zijn verhaal. “We raakten elkaar wat kwijt en daardoor zat ik wat verder in aanloop naar de sprint.”

“Ik zag op een gegeven moment dat het nog 300 meter tot de streep was en ik besloot aan te zetten. Ik moest wel, aangezien ik namelijk te ver zat. Bovendien hadden we te maken met tegenwind. Ik wist dus dat het een zware sprint zou worden. Aan de streep was het verschil klein, maar Mark had vandaag de betere timing en was ook de snelste.”

“Als sprinter wil je natuurlijk altijd winnen”

De 23-jarige Philipsen is met een eerste en tweede plaats uitstekend begonnen aan zijn seizoen, maar voor nu overheerst toch de teleurstelling. “Ik beschik inderdaad over een goed vormpeil, maar als sprinter wil je natuurlijk altijd winnen. Ik ben dus wel een beetje teleurgesteld over de uitkomst van de etappe. We maakten misschien een paar kleine foutjes in de finale, maar dat hoort nu eenmaal bij het sprinten. De ene dag gaat het goed, op een andere dag verloopt niet alles volgens plan.”

“In de komende sprintetappe gaan we echter weer voor de overwinning”, klinkt het strijdlustig. De volgende sprintrit staat op dag vijf gepland, als de renners koersen van Ras al Khaimah Corniche naar Al Marjan Island.