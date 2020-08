Philippe Gilbert wordt voor de derde keer vader maandag 10 augustus 2020 om 08:16

Philippe Gilbert en zijn partner Bettina verwachten begin volgend jaar een kindje. Dat maakte de klassiekerspecialist van Lotto Soudal bekend via social media. Hij heeft al twee zoons uit zijn eerdere huwelijk, Alan en Alexandre.

Gilbert (38) hervatte afgelopen week zijn seizoen in Italië. In de bloedhete Strade Bianche kwam hij als 25e over de finish en vier dagen later reed hij ook Milaan-Turijn. In Milaan-San Remo kon de puncheur zich voegen bij een uitstekend rijtje renners, die in hun carrière alle vijf de monumenten wonnen: Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck. De wereldkampioen van Valkenburg (2012) krijgt nog kansen, want zijn contract loopt nog door tot eind 2022.