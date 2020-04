Philippe Gilbert: “Monumenten in het najaar misschien beter voor mij” vrijdag 10 april 2020 om 20:00

Philippe Gilbert ziet voordelen aan een gewijzigde kalender. Meer zelfs, hij ziet zijn kansen op winst in een klassieker nog toenemen. “Als Milaan-San Remo in het najaar valt, is dat beter voor mij.”

Jan Bakelants had het er deze week al over in een interview met Sporza. “Ik ben ervan overtuigd dat er maanden zijn waarin je genetisch voorbestemd bent om goed te presteren. Er zijn ook maanden waarin je alles goed doet, maar het niet lukt om je piekvorm te halen. Gewoon omdat dat niet in je genen zit”, vertelde Bakelants. “Zelf ben ik nooit goed in het begin van het jaar. Op het einde van het jaar doe ik evenveel en ben ik iets beter. En dat is net nodig om te excelleren.”

“Bovendien vallen de klassiekers, en dan vooral de Waalse, samen met het allergieseizoen, waar sommige renners last van hebben. Daarom denk ik dat het heel interessant kan zijn als de uitgestelde monumenten dit jaar in september gereden worden. We zouden dan wel eens een heel andere winnaar kunnen krijgen of heel andere outperformers, net omdat ze niet tegengehouden worden door voor hen negatieve omstandigheden”, besloot Bakelants.

Gilbert: “Hoop dat BK kan gereden worden”

Ook Philippe Gilbert ziet dat blijkbaar wel zitten. Vanuit zijn woonplaats in Monaco toonde hij zichzelf alvast strijdvaardig in een interview met VTM Nieuws. “Ik hoop zeker dat Milaan – San Remo dit najaar nog wordt afgewerkt”, zegt hij. “Een klassieker in het najaar is misschien wel beter voor mij.” De voormalige wereldkampioen hoopt trouwens dat het Belgisch kampioenschap in juni kan afgewerkt worden. “Ik denk dat het mogelijk moet zijn. Maar we moeten uiteraard de beslissingen van overheidswege respecteren.”