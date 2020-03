Philippe Gilbert: “Nog vijf dagen en dan moet ik eigen geld steken in fietswinkel” zaterdag 28 maart 2020 om 13:27

Philippe Gilbert maakt zich zorgen over de financiële consequenties van de coronacrisis voor de wielersponsoring. Mogelijke afgelasting van de Tour de France zou grote gevolgen hebben voor de wielersport, verwacht hij. Ook treft de crisis zijn fietswinkel The Bike Shop in Monaco.

Geen Tour de France zou een ramp zijn voor de geldschieters in de wielersport, zegt Gilbert in een Facebook Live-sessie met Sporza. “Veel sponsors zijn alleen voor de Tour in het koersmilieu. Voor een Poolse of Amerikaanse sponsor betekent het winnen van de Ronde van Vlaanderen zelfs niks. Voor elke sponsor is de Tour belangrijk. De reclame door bijvoorbeeld een ontsnapping in de Tour is enorm groot, maar over een ontsnapping in een klassieker spreekt niemand.”

Welke gevolgen de coronacrisis gaan hebben, weet hij niet, maar vaststaat dat de economie het moeilijk heeft. “Ik weet waarover ik spreek. Ik heb een kleine fietswinkel. De inkomsten zijn nul, maar de kosten blijven. Nog vijf dagen en dan moet ik eigen geld steken in mijn winkel. Wij zijn maar klein, maar dat is voor heel veel mensen het geval. Wij zijn de sport en de sport is maar iets kleins tegen de hele economie.”

Gewone kosten blijven

De Franse president Emmanuel Macron stelde nu anderhalve week geleden ondernemers gerust door te stellen dat geen enkel Frans bedrijf, ongeacht de grootte, door de crisis zal omvallen. “Ze kunnen een papier laten invullen, maar ik wil nog zien wanneer dat geld gaat komen”, reageert Gilbert daarop. “Dat gaat misschien zes maanden duren. Tegen die tijd ben je failliet. De gewone kosten van het leven, zoals eten, drinken, maar ook de verwarming, blijven. Dat is niet simpel.”