Peter Schulting wint VAM-bergrit in Olympia’s Tour

Peter Schulting heeft vrijdag de tweede etappe in Olympia’s Tour gewonnen. De Nederlander klopte in Wijster Hartthijs de Vries, met wie hij na de laatste keer VAM-berg was weggereden. Elmar Reinders werd derde en is de nieuwe leider.



Met Arne Peters nog steeds in de leiderstrui vertrok het peloton begin van de middag uit het historische Westerbork om de tweede etappe van Olympia’s Tour te betwisten, waarin de VAM-berg in totaal zes keer zou terugkeren.

Alekss Krats, Jan-Marc Temmen en Pierre-Pascal Keup zouden al vroeg in de etappe een vlucht naar voren nemen en een voorsprong van iets meer dan een minuut bij elkaar rijden. In de laatste veertig kilometer zouden zij teruggepakt worden door eerst Reece Wood en daarna het peloton. De Brit zou zijn inspanning een goed half uur volhouden, maar ook hij werd teruggepakt door het peloton.

Drie renners maken het verschil op laatste keer VAM

Een beklimming van de VAM-berg op 15 kilometer van de streep resteerde toen nog. Colin Heiderscheid, Hartthijs de Vries en Peter Schulting toonden zich op deze laatste beklimming de sterksten en reden een gat bij elkaar van twintig seconden, waarna Heiderscheid moest passen.

Zodoende reden Schulting en De Vries met elkaar naar de meet op de VAM-berg. In een sprint bergop zou de ervaren renner van VolkerWessels aan het langste einde trekken. Elmar Reinders zou even later derde worden.