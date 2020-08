Peter Sagan voert BORA-hansgrohe aan in Milaan-San Remo donderdag 6 augustus 2020 om 14:46

Peter Sagan stond al tweemaal op het podium van Milaan-San Remo, maar de Slowaak wist nog nooit te zegevieren in La Primavera. De drievoudig wereldkampioen krijgt aankomende zaterdag weer een kans namens BORA-hansgrohe.

Sagan werd al eens tweede in 2013 en 2017, maar moest toen in een sprint nipt zijn meerdere erkennen in Gerald Ciolek en Michał Kwiatkowski. De renner van BORA-hansgrohe heeft inmiddels alweer twee wedstrijden gereden sinds de coronabreak. In Strade Bianche haalde Sagan de eindstreep niet, in Milaan-Turijn finishte hij als vierde.

De 30-jarige machtssprinter krijgt zaterdag het gezelschap van vijf ploeggenoten. Felix Großschartner won onlangs nog de openingsetappe van de Ronde van Burgos en kan wellicht een hoofdrol vertolken op de Cipressa en de Poggio. Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Oscar Gatto en Daniel Oss zullen normaal gesproken in dienst rijden van Sagan.

Selectie BORA-hansgrohe voor Milaan-San Remo 2020

Cesare Benedetti

Marcus Burghardt

Oscar Gatto

Felix Großschartner

Daniel Oss

Peter Sagan