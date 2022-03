Peter Sagan verlaat Tirreno-Adriatico met koortsklachten

Peter Sagan gaat woensdag niet meer van start in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. De Slowaakse kopman van TotalEnergies heeft volgens zijn ploeg koortsklachten en maagproblemen.

Sagan heeft de ochtend voor de etappe naar Terni overgegeven en daarop is besloten om hem niet meer van start te laten gaan. Dinsdag werd de 32-jarige coureur nog vierde in de sprintetappe naar Sovicille, goed voor zijn beste uitslag van dit seizoen. “Het had beter kunnen gaan, maar ook slechter. Ze kwamen van achteruit heel sterk en met snelheid over me heen, dat maakte het verschil”, reageerde Sagan na afloop nog.

Het seizoen van Sagan bij TotalEnergies verloopt nog niet zoals gehoopt. Vanwege een coronabesmetting liep hij een trainingsachterstand op, waardoor hij in het Vlaamse openingsweekend, en eerder nog in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, geen potten kon breken.

