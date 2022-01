Peter Sagan over TotalEnergies: “Deze ploeg heeft me gehaald om punten te scoren”

Ondanks een coronabesmetting kijkt Peter Sagan uit naar het begin van het nieuwe seizoen. De 31-jarige Slowaak begint aan zijn eerste seizoen bij het Franse TotalEnergies, na vijf jaar voor BORA-hansgrohe gereden te hebben. “Ik ben me er heel goed van bewust dat deze ploeg me gehaald heeft om punten te scoren, met het oog op het verkrijgen van een WorldTour-status”, aldus Sagan.

Toch zijn die punten in de afgelopen jaren niet altijd een zekerheidje geweest. De vele overwinningen die Sagan aan het begin van zijn carrière boekte, blijven de afgelopen jaren uit. “In 2020 behaalde ik maar een overwinning, maar dat kwam wel door de pandemie. Ik wil daar geen conclusies aan verbinden”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad.

“Nee, als ik één ding wel geleerd heb van al die jaren wielrennen is dat, wanneer je gefocust blijft, het succes vanzelf zal komen. Dat vergt natuurlijk wilskracht, maar ik weet dat ik dat heb. Als ik de ene dag niet win, probeer ik de volgende dag gewoon opnieuw. Ik houd me ook niet teveel bezig met wat de mensen zeggen, want dat kan heel destructief zijn.”

Het seizoen van Sagan is echter niet mislukt als hijzelf geen grote zeges binnenhaalt. Zolang het hem lukt een belangrijke schakel in het collectief te zijn, kan het seizoen ook succesvol zijn. “Ik heb niet alleen persoonlijke doelen. Ik denk dat we in de Vlaamse klassiekers goed kunnen presteren, want er is een sterke groep rond jongens als Anthony Turgis, Niki Terpstra, Edwald Boasson Hagen en Adrien Petit. En ikzelf dan”, eindigt hij.