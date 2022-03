Peter Sagan niet onverdeeld tevreden na eerste top-vijf plek 2022

Peter Sagan eindigde gisteren als vierde in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Na een aantal moeilijke maanden, waarin hij onder andere voor een tweede keer corona opliep, behaalde de Slowaak zodoende zijn eerste top-vijf plaats voor TotalEnergies. Toch was er na de finish geen grote vreugde bij Sagan.



“Wat kan ik zeggen?”, begon Sagan na afloop zijn verhaal, zoals opgetekend door CyclingNews. “Het had beter kunnen gaan, maar ook slechter. Ze kwamen van achteruit heel sterk en met snelheid over me heen, dat maakte het verschil.”

Sagan dankte zijn korte klassering deels aan zijn goede positionering. Door zijn eigen stuurmanskwaliteiten, maar ook door de hulp van zijn ploeggenoten zat hij op een perfecte plaats om de sprint aan te gaan. “Ik moet het hele team bedanken voor hun steun. Het belangrijkste was om in de laatste drie kilometer vooraan te zitten, en dat lukte. Dat was de reden dat ik in staat was om vooraan mee te sprinten.”

De uiteindelijke winnaar, Tim Merlier, viel het ook op dat Sagan weer van voren reed. “Met nog vijfhonderd meter te gaan, zat hij aan mijn rechterkant. We waren niet aan het vechten, maar we wilden in hetzelfde wiel zitten. Ik liet hem voor omdat ik zag dat het nog ver was. Toen kwam ik uit zien wiel en won ik. Ik was blij dat het lukte en ik hem kon verslaan”, aldus de Belg, die vandaag wellicht weer de strijd aan mag gaan met Sagan. Er wordt op dag drie van Tirreno-Adriatico namelijk opnieuw een massasprint verwacht.