Peter Sagan: “Mijn vorm was niet goed genoeg om te volgen”

Voor Peter Sagan was slechts een bijrol weggelegd in de Ronde van Vlaanderen. In de heuvelzone in de finale moest de Slowaakse kopman van BORA-hansgrohe afhaken. “Mijn huidige vorm was niet goed genoeg om op de beslissende aanvallen te reageren”, reageert Sagan, die uiteindelijk vijftiende werd.

“De Ronde van Vlaanderen was heel lastig en snel, zoals ik verwacht had”, vertelt de drievoudige wereldkampioen, die onlangs een rit won in de Ronde van Catalonië. “Ik wil mijn ploeggenoten bedanken voor hun werk, maar helaas kon ik de demarrages in de finale niet volgen. Ik moet blijven werken om het niveau te bereiken dat ik had voor mijn coronabesmetting.”

Ploegleider Enrico Poitschke van BORA-hansgrohe is ook realistisch na afloop. “Ik denk dat we niet naar excuses hoeven te zoeken. We waren gewoon niet goed genoeg”, geeft hij toe. “Onze voorbereiding was niet ideaal, maar ook als we dat in beschouwing meenemen, hadden we voor een ploeg van ons kaliber minstens een renner in de tweede groep moeten hebben.”