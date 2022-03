‘Peter Sagan kan na koorts en keelpijn toch Tirreno-Adriatico rijden’

Peter Sagan is niet ongeschonden uit Kuurne-Brussel-Kuurne gekomen. De Slowaakse kopman van TotalEnergies kreeg volgens La Gazzetta dello Sport koorts en keelpijn, maar dat weerhoudt hem er niet van om Tirreno-Adriatico te rijden volgende week.

Sagan sukkelt verder. Hij had het coronavirus al twee keer onder de leden en begon met vraagtekens aan zijn seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In het Vlaamse openingsweekend speelde de 32-jarige Sagan ook geel rol van betekenis, met een 98ste plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en 117e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De avond van Kuurne voelde de drievoudig wereldkampioen zich niet goed. Vanwege koorts en keelpijn kreeg hij antibiotica voorgeschreven, terwijl een coronatest negatief terugkwam voor Sagan. Ondanks deze tegenslag gaat hij naar verwachting wel van start in Tirreno-Adriatico komende maandag, volgens de Italiaanse sportkrant.