Peter Sagan: “Ik kon niet mee op de Poggio” zondag 9 augustus 2020 om 10:24

Vierde, dat was de uitslag van Peter Sagan in Milaan-San Remo. De Slowaak was niet in staat om Julian Alaphilippe en Wout van Aert te volgen op de Poggio, zo vertelde hij na de finish. “Ik steek nog niet in mijn beste vorm, maar voel me wel steeds beter worden.”

Sagan ging zaterdag op zoek naar zijn eerste zege in Milaan-San Remo, maar de drievoudig wereldkampioen kon niet mee op het beslissende moment. “Ik was niet goed genoeg om de aanval van Alaphilippe te volgen op de Poggio. We kwamen vervolgens een renner tekort in de achtervolging, anders hadden we wellicht een hergroepering gekregen.”

“Ik ben echter wel blij met een vierde plek. Ik finish uiteindelijk als tweede in de sprint achter Wout van Aert en Alaphilippe. Dit was gewoon het hoogst haalbare. Van Aert is een talentvolle renner en hij heeft een geweldige toekomst voor zich. Hij laat zien terug te zijn na een verschrikkelijke valpartij in de Tour de France. Ik ben blij voor hem.”

“Mijn seizoen start pas echt in de Tour. Ik lig dan ook op schema”, zo vertelt Sagan. De renner van BORA-hansgrohe zal in aanloop naar de Tour nog deelnemen aan het Critérium du Dauphiné.